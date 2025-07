Dona de loja em Franca é assaltada e agredida por bandido

O criminoso exigiu que ela entregasse sua aliança de ouro e o dinheiro do caixa, que somava cerca de R$ 50. Em seguida, exigiu mais. “Ele começou a pedir minha bolsa. Como tinha documentos importantes, abri a carteira e entregueio dinheiro que tinha, duas notas de R$ 100.”

Segundo a jovem, ela estava sozinha no local, sentada atrás do caixa, organizando produtos, quando o homem entrou e anunciou o assalto. “Ele entrou e disse para eu ficar quieta, que era um assalto”, contou a vítima.

Uma comerciante de 23 anos viveu momentos de terror na manhã desta quarta-feira, 16, ao ser vítima de um assalto dentro de sua loja de maquiagens e acessórios, localizada na avenida Francisco Marques, no bairro Vila Pandolfo, em Franca . O criminoso, que usava capacete e mochila, além de roubar dinheiro e a aliança da vítima, ainda a empurrou, fazendo com que ela caísse ao chão.

Não satisfeito, o homem pediu o celular da vítima, exigindo ainda que ela removesse a senha do aparelho. Nesse momento, percebendo que o criminoso não estava armado, a jovem tentou reagir, empurrando-o na tentativa de fugir. No entanto, ele revidou com um empurrão, e ela acabou caindo ao chão ao tropeçar em um banco que estava atrás.

Após isso, o criminoso fugiu correndo, levando cerca de R$ 250 em dinheiro e a aliança de ouro. Ele não levou mercadorias da loja nem o notebook que estava em cima do balcão.

Câmeras de segurança registraram a ação do criminoso. Ele chegou em uma motocicleta, deixou o veículo estacionado a poucos metros do comércio e entrou diretamente no local, aparentemente já sabendo que a jovem estava sozinha.