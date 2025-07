Jovem sobrevive a acidente e parada cardíaca; família pede ajuda

Ela conta com o apoio da população para custear os tratamentos e medicamentos. "Eu sigo acamada, dependo de ajuda para tudo, dos meus familiares, continuo sem os movimentos, não estou andando, fazendo fisioterapia. É um quadro de bastante dor, mas creio que em breve vou conseguir me recuperar."

De acordo com Hemelyn, o processo de recuperação deve durar, no mínimo, um ano. O tratamento inclui medicações, sessões constantes de fisioterapia, exames e cuidados diários. Para arcar com os custos, a família organiza uma rifa e também disponibilizou um telefone para receber ajuda, através do número (16) 99940-2054.

“É um momento delicado, com custos muito altos. Então, quem puder fazer parte dessa rede de ajuda, eu agradeço muito”, completou Hemelyn.