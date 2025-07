Franca: morador é salvo por vizinho após incêndio em apartamento

Um incêndio destruiu parte de um apartamento e deixou um homem de 40 anos gravemente ferido na noite dessa terça-feira, 15, no bairro Santa Rita, em Franca. O fogo teve início no quarto da residência e, segundo testemunhas, se alastrou rapidamente.

O morador, que vivia sozinho no imóvel localizado na rua Nossa Senhora de Fátima, foi encontrado com queimaduras na cabeça e nos braços, sendo resgatado por vizinhos antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

De acordo com moradores do prédio, um vizinho que reside no apartamento ao lado percebeu um forte cheiro de fumaça e ouviu barulhos estranhos vindos do imóvel ao lado. Ao verificar a situação, viu a fumaça saindo por frestas da porta e arrombou a entrada do quarto, encontrando o morador ferido no interior.