Francana recebe o Botafogo em busca da reação na Copa Paulista

O confronto também é importante para o time de Ribeirão Preto, que está na 5ª colocação, com 4 pontos, fora do G4.

A Veterana entra em campo em busca de uma reabilitação na competição. Até agora, a equipe não conseguiu nenhuma vitória na competição e amarga a lanterna do Grupo 2, com dois pontos. São dois empates e duas derrotas.

A Francana recebe o Botafogo na noite desta quarta-feira, 16, às 19h30, no estádio municipal "Lanchão", em Franca , pela última rodada do primeiro turno da Copa Paulista.

O técnico Wantuil Rodrigues deverá repetir a mesma equipe das últimas rodadas, mas ainda aguarda a divulgação no BID (Boletim Informativo Diário) para escalar o atacante Bruno Henrique, contratado nesta semana e que já treinou com a equipe.

“É o jogo da nossa vida. O Bruno Henrique é um jogador experiente e vamos esperar a divulgação do nome dele no BID para fazer sua estreia, certamente irá contribuir muito”, disse Wantuil Rodrigues.

Bruno Henrique, que estava no futebol do Vietnã, disse que está pronto para fazer sua estreia e ajudar a Veterana no restante da competição. “As expectativas são as melhores e eu estou aqui para ajudar. Nosso objetivo é a classificação”, destacou o atacante.