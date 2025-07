Mãe é acusada de praticar atos obscenos na frente de criança

A Polícia Civil e o Conselho Tutelar estão investigando uma denúncia feita por uma moradora de Orlândia, que flagrou uma mulher sentada no colo de um homem ao lado de sua própria filha, uma criança de 4 anos, em uma praça, no Centro da cidade. A cena aconteceu na tarde dessa segunda-feira, 14, e levou à retirada da criança do convívio com a mãe.

As imagens mostram a mulher sentada no colo do namorado, em via pública, fazendo movimentos de conotação sexual, enquanto a filha, ainda pequena, brinca com uma boneca ao lado. A cena aconteceu em plena luz do dia e foi presenciada por outras pessoas que estavam no local.

A testemunha que gravou o vídeo acionou o Conselho Tutelar, alegando indignação diante da exposição da criança a uma situação considerada inadequada e constrangedora.