Usina suspende operações: 2 mil funcionários podem ser impactados

O valor da negociação foi de aproximadamente R$ 1,045 bilhão, com pagamento à vista e possibilidade de ajustes no valor final. O dinheiro será usado para reduzir as dívidas da companhia, embora o total do endividamento não tenha sido informado.

As áreas agrícolas foram negociadas com seis tradicionais grupos do setor sucroenergético: Alta Mogiana, Bazan, Batatais, São Martinho, Pitangueiras e Viralcool. Parte da cana será destinada às unidades Vale do Rosário e Bonfim, com a expectativa de ganhos em escala e produtividade.

Apesar da mudança, a empresa não informou o número de profissionais que trabalham no local, nem se eles serão realocados para as demais empresas.

O sindicato da categoria informou que está fazendo o levantamento de quantas pessoas foram afetadas, mas estima que até duas mil pessoas podem ser impactadas. O sindicato também disse que está em diálogo com a empresa para definir as cláusulas trabalhistas.