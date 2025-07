Motorista desrespeita 'pare' e causa capotamento em Franca

Um carro capotou após uma colisão na manhã desta terça-feira, 15, no cruzamento das ruas Chile e Zeca de Paula, no Jardim Consolação, na região central de Franca. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, a motorista que trafegava pela rua Chile não respeitou a sinalização de “pare”, avançou o cruzamento e atingiu uma Fiat Toro que seguia pela rua Zeca de Paula.

Com a força da batida, a Toro capotou e parou com as rodas para cima no meio da via.