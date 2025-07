Carro que pegou fogo em Franca levava criança autista ao médico

A dona do Fiat Uno Way (2011) que pegou fogo na manhã dessa segunda-feira, 14, no bairro São José, em Franca, foi identificada nesta terça-feira, 15, após a repercussão do caso nas redes sociais. Apesar de ainda não ter sido confirmado, a suspeita é de que o carro tenha tido uma pane elétrica.

Mãe atípica e professora de educação infantil, Camila Moreira, de 35 anos, levava seu filho, que é autista, a uma consulta de ortopedia, próximo ao Hospital Regional/Hapvida. De acordo com ela, na rua Doutor Marrey Júnior, seu carro teria perdido a força e, na sequência, começado a emitir um cheiro forte.