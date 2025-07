'Reinventando o Mundo' chega a Franca com obras feitas de resíduo

Franca recebe, desde essa terça-feira, 15, a exposição Reinventando o Mundo, do artista plástico e designer IKY. A mostra apresenta cerca de 40 obras produzidas a partir de resíduos da construção civil, como tinta, areia, madeira, pedras, argila, concreto e outros elementos naturais. A proposta é provocar reflexões sobre sustentabilidade, reaproveitamento de materiais e o valor do que costuma ser descartado.

A exposição, que fica aberta até o dia 31 de julho na Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento”, convida o público a sentir a arte não apenas com os olhos, mas também com as mãos: tocar faz parte da experiência. “A arte rompe com a superfície lisa e convida ao toque. É um convite a despertar afetos e imaginar futuros possíveis”, destaca o artista.

IKY é conhecido por seu trabalho que une criatividade, consciência ambiental e reaproveitamento de materiais. Segundo ele, a conexão entre arte e sustentabilidade não se limita apenas ao uso de materiais reciclados, mas também busca despertar o olhar do público para a importância da preservação ambiental e do impacto das escolhas cotidianas.