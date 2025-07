Pai de motorista que fugiu após atropelar idoso oferece ajuda

O aposentado Joaquim Reis de Sousa, de 73 anos, que ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito na última quinta-feira, 10, na avenida José da Silva, no sentido bairro Estação, em Franca, segue em recuperação em casa. O idoso pilotava sua motocicleta quando foi atingido por um carro Chevrolet Classic de cor chumbo, conduzido por um jovem de 22 anos, sem habilitação e que fugiu do local do acidente. O pai do jovem entrou em contato com a família para oferecer ajuda.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato do impacto. Joaquim seguia com sua motocicleta Titan KS vermelha quando foi atingido lateralmente. Com a colisão, ele foi arremessado ao solo e arrastado por metros, com a moto sobre o corpo. Comerciantes e pedestres que presenciaram a cena correram para ajudar, retirando a motocicleta de cima da vítima, que gritava de dor.

O veículo pertence ao patrão do jovem. Seu pai se apresentou e se comprometeu a auxiliar no que for necessário para reparar os danos causados à vítima.