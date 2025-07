Jogadores do Sesi Franca começam a chegar ao clube na segunda

Após o final da temporada 2024/25, que culminou na conquista do tetracampeonato do Sesi Franca, os jogadores entraram em período de férias. Em nota, a agremiação informou que os atletas não vão se apresentar todos na mesma data”.

Os jogadores do Sesi Franca - os campeões que permanecem e os novos contratados para a próxima temporada - são aguardados no clube a partir desta segunda-feira, 21, para o começo da preparação para a nova temporada.

A primeira competição do Sesi Franca será o Campeonato Paulista, com início em 5 de agosto. No entanto, a seleção brasileira deverá desfalcar o time já que alguns jogadores e o técnico Helinho Garcia têm sido presenças garantidas nas convocações do time nacional.

A seleção disputa da Américacup, que será realizada entre 22 a 31 de agosto, em Manágua, na Nicarágua.