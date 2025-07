Carro de luxo de ex-prefeito assassinado é achado em zona de mata

O carro pertencente ao ex-prefeito de Taquaritinga, Vanderlei José Mársico, de 74 anos, assassinado brutalmente na madrugada da última quarta-feira, 9, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 15, em uma área de mata fechada na zona rural da cidade. A descoberta representa um avanço nas investigações que buscam elucidar o crime que chocou a região.

Segundo informações da Polícia Militar, um agricultor que trabalhava em uma fazenda na zona rural da cidade avistou um automóvel Mercedes-Benz parcialmente encoberto pela vegetação. O local fica a poucos quilômetros da área urbana. Imediatamente, ele acionou a corporação, que comunicou a Delegacia de Polícia de Taquaritinga. Equipes foram mobilizadas até o ponto indicado e isolaram a área para o trabalho da perícia técnica.

O carro estava sem placas aparentes e apresentava sinais de tentativa de ocultação, reforçando a hipótese de que os envolvidos no crime tentaram dificultar as investigações. Não há confirmação se objetos pessoais da vítima foram encontrados no interior do veículo. A perícia deverá analisar possíveis impressões digitais, vestígios biológicos e qualquer evidência que possa ligar outros suspeitos ao assassinato.