Estevão entrega troféus para escolinhas de futebol em Franca

O craque francano Estevão Willian, jogador do Chelsea, da Inglaterra, que disputou a última temporada pelo Palmeiras, participou de um evento de escolinhas de futebol no último sábado, 12, no campo do Palmeirinhas, em Franca.

O meia-atacante, um dos destaques do Palmeiras no Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos, entregou troféus às equipes campeãs e tirou fotos com os garotos e participantes do evento. Ele estava acompanhado de seu pai, Ivo Gonçalves.

O evento realizado no Palmeirinhas marcou as finais da 1ª edição do Campeonato Regional de Escolinhas "Nelson Mamão", que reuniu cerca de 600 garotos ao longo da disputa que durou três meses. Ao todo, participaram 13 agremiações de Franca e região, que competiram em três categorias: sub-8, sub-10 e sub-12.