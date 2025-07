Criminosos furtam casa e invadem fábrica vizinha em Franca

Um furto audacioso e estratégico foi registrado na manhã do último domingo, 13, no Jardim Paulistano, em Franca. Criminosos invadiram uma residência onde mora uma mulher de 28 anos - que por acaso não dormiu em casa naquela noite - e, em seguida, utilizaram o acesso do imóvel para invadir uma fábrica de solados que fica ao lado, pertencente a um empresário de 57 anos.

Segundo o dono da fábrica, ele acordou por volta das 7h da manhã e, ao tentar verificar as imagens de suas câmeras de segurança, percebeu que elas haviam sido desativadas. Imediatamente, ele pensou que havia algo de errado.

O empresário foi até o local e encontrou a empresa revirada, com diversos materiais de trabalho furtados. Entre os itens levados, estavam uma balança de precisão, lixadeira, espátula de borracheiro, um monitor e diversas ferramentas. Os criminosos também danificaram o relógio de energia e reviraram o local.