Carro é furtado enquanto homem trabalhava em fábrica de Franca

Além do carro, foram levados também os documentos do veículo e um sistema de som automotivo que estava instalado. Até o fechamento deste texto, o veículo não foi localizado e nenhum suspeito foi identificado.

A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil. Informações que possam auxiliar na localização do veículo podem ser repassadas de forma anônima à polícia, através do (193), ou diretamente com Deivid no telefone (16) 99104-4280.