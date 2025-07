Formatura reúne alunos de cursos gratuitos em Franca

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento realizou na noite dessa terça-feira, 15, a cerimônia de entrega de certificados para mais de 80 alunos formados em 17 cursos gratuitos oferecidos no primeiro semestre de 2025. O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Educação, localizado na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, no Parque Francal, em Franca .

Pâmela Alves Costa, moradora do bairro Santa Gianna e funcionária de uma panificadora na avenida Presidente Vargas, se formou no curso de Pizzaiolo. “Gostei muito. Foi ótimo para ganhar experiência e eu estou implementando o que aprendi em meu trabalho atual”, disse ela, via assessoria de imprensa da Prefeitura.

Já Cleida de Fátima Souza, do Jardim Aeroporto 3, participou do curso de Cuidador de Idosos. Com experiência prévia na área, ela buscou o aperfeiçoamento. “Além das técnicas, aprendi sobre a legislação e as responsabilidades legais que envolvem a profissão. Foi muito útil”, afirmou, também através da assessoria da Prefeitura.