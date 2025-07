Casa abandonada pega fogo e é destruída no Leporace; VEJA VÍDEO

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, conseguindo controlar as chamas antes que se alastrassem para construções vizinhas. Ninguém ficou ferido.

Apesar da proporção do incêndio, não havia ninguém dentro da residência no momento em que o fogo começou. Segundo informações preliminares, o local já se encontrava bastante deteriorado e servia de abrigo improvisado para usuários de drogas e pessoas em situação de rua.

Uma casa abandonada localizada na rua Tobias Dias Fernandes, no bairro Leporace II, em Franca , foi totalmente destruída por um incêndio na noite dessa segunda-feira, 14. O imóvel, que vinha sendo ocupado por moradores em situação de rua que acumulavam sucatas, pegou fogo e as chamas se espalharam rapidamente.

As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades. A Polícia Militar também esteve no local para garantir a segurança da área.