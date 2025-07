Suspeito de homicídio segue foragido e mãe da vítima pede justiça

Crystian foi morto no dia 23 de março, após se envolver em uma briga durante uma cavalgada no bairro Antônio José Abraão. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos. O crime causou pânico entre os presentes e foi parcialmente registrado por vídeos de testemunhas.

“Vai fazer quatro meses no dia 23 (de julho). Meu filho foi assassinado na cavalgada e até hoje não tive nenhum retorno da polícia. Nada. As pessoas falam que veem o Tiago na cidade, mas a polícia não faz nada, não me dá um parecer. Eu sei que nada vai trazer meu filho de volta, mas quero que a justiça seja feita”, desabafou Joseane.

Segundo a mãe, desde o crime, a família também tem sido alvo de supostas intimidações. “Os familiares dele ficam comentando em postagens que o meu filho era valentão, que não tinha peito de aço. Já chegaram até a ameaçar uma prima minha que mora perto deles. Isso não pode continuar acontecendo”, disse.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado. Apesar de denúncias indicando possíveis paradeiros do suspeito, a prisão ainda não foi cumprida. A família pede que as autoridades tratem o caso com mais rigor e urgência.