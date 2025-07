Mulher pede copo d'água e furta R$ 6,6 mil de idoso na região

Uma mulher pediu um copo d'água para entrar e furtar a casa de um idoso de 81 anos no último sábado, 12, na rua José de Paula do Nascimento, no Centro de Itirapuã, município a 27 km de Franca. Um boletim de ocorrência foi registrado nesta segunda-feira, 14, e o prejuízo é de cerca de R$ 6,6 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, o aposentado estava sentado na porta de casa, como de costume, quando uma mulher se aproximou de bicicleta e, de forma amigável, pediu um copo de água. Comovido, o idoso se levantou com dificuldade — devido aos problemas nos joelhos — e foi até o portão para atendê-la.

Quando ele abriu o portão, a mulher aproveitou a oportunidade e entrou rapidamente na casa sem permissão. Sem conseguir reagir a tempo, o idoso ficou parado, sem saber o que fazer.