Carro pega fogo e fica totalmente destruído no bairro São José

Um Fiat Uno Way pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 14, em frente ao Hospital Regional, localizado na rua Dr. Fernando Faleiros de Lima, no bairro São José, em Franca. O incidente mobilizou equipes de emergência e gerou apreensão entre pedestres, pacientes e motoristas que passavam pelo local.

De acordo com testemunhas, o fogo começou repentinamente no veículo estacionado em frente à unidade hospitalar. Brigadistas do hospital agiram com rapidez e conseguiram controlar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado imediatamente e chegou ao local em cerca de cinco minutos.

A Polícia Militar também esteve presente para organizar o trânsito. A via só precisou ser parcialmente interditada no momento da atuação dos bombeiros, o que causou um leve transtorno no tráfego da região.