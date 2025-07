Fé e tradição: Santuário de Cássia prepara férias especiais

Integrando elementos da tradição popular à vivência da fé cristã, a programação acontece entre os dias 18 e 22 de julho, com eventos que destacam o papel do Santuário como espaço de acolhida, oração e convivência fraterna.

Durante o mês de julho, o Santuário de Santa Rita de Cássia , um dos principais destinos de fé da região e do Brasil, promove a programação especial “Férias no Santuário”, oferecendo uma série de atividades religiosas, culturais e recreativas voltadas a crianças, jovens e adultos. A iniciativa busca proporcionar momentos de espiritualidade e confraternização às famílias que visitam o local durante o período de férias escolares.

18 de julho – Férias com Santa Rita

Após a missa das 19h, o Santuário realizará um momento recreativo para o público infantil, com brincadeiras e atividades lúdicas que promovem a integração das crianças à vida comunitária e espiritual.

19 de julho – 3º Arraiá do Santuário

A partir das 18h, os fiéis poderão participar do tradicional arraiá junino, com comidas típicas, quadrilha e o hasteamento da bandeira, resgatando elementos da cultura popular em clima de festa e fé.

20 de julho – Romaria da Turma da Ritinha

Destinada aos pequenos devotos de Santa Rita, a romaria infantil contará com acolhida, às 8h30; momento de espiritualidade e catequese, às 9h; e celebração da Santa Missa, às 10h. É a primeira vez que a Turma da Ritinha será oficialmente recebida em romaria no Santuário.