Francana treina à noite para se adaptar ao horário do clássico

A Francana fará um treino nesta segunda-feira, 14, às 19h30, no "Lanchão". A atividade ocorrerá no mesmo horário do clássico contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, que será realizado na quarta-feira, 16, em Franca, pela última rodada do primeiro turno da Copa Paulista.

O treino tem o objetivo de ajudar a equipe a se adaptar ao horário do jogo. Esta será a primeira partida da Veterana à noite na competição, já que a Francana vinha jogando aos sábados, às 16h. O jogo será no meio de semana porque o Pantera também disputa o Campeonato Brasileiro Série B, com partidas aos fins de semana.

“É importante se acostumar com a iluminação. Faremos um coletivo técnico-tático, abordando situações que estudamos do Botafogo. Temos que passar isso aos atletas e, na parte prática, é mais eficaz. Vamos mostrar onde o Botafogo tem condições de boas jogadas e onde poderemos explorar também. O foco é na recuperação e, para isso, poderei contar com todos os jogadores do elenco para quarta-feira”, disse Wantuil Rodrigues.