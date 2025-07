Menina de 14 anos morre em acidente de moto; velório é em Franca

A estudante Larissa Rodrigues Alves de Souza, de apenas 14 anos, morreu após um trágico acidente em Claraval (MG). Nesse domingo, 13, a menina teria colidido uma moto contra uma árvore na zona rural do município mineiro.

A adolescente chegou a ser socorrida e levada ao hospital da cidade, mas, não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente.

O velório ocorre nesta segunda-feira, 14, na Sala 4 do Memorial Nova Franca, em Franca. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Santo Agostinho, também em Franca.