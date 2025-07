Franca entrega uniformes e se prepara para os Jogos Regionais

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca realizou, na última semana, a entrega dos uniformes oficiais para os atletas e comissões técnicas que representarão a cidade na 67ª edição dos Jogos Regionais, em Ribeirão Preto. A cerimônia ocorreu no auditório da Secretaria de Educação e contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e do secretário de Esporte, Roberto Saad.

Além da delegação dos Jogos Regionais, também receberam kits com uniformes e bolas as equipes inscritas no Campeonato Municipal de Futebol 2025, que teve início no sábado, 12.

Franca nos Jogos Regionais

Com uma delegação de 466 pessoas, entre atletas, técnicos e equipe de apoio, Franca participará da competição com 45 equipes distribuídas em todas as 23 modalidades disputadas nos Jogos Regionais. A edição deste ano será realizada de 16 a 27 de julho em Ribeirão Preto e é promovida pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo.