Franca Rodeo Music divulga shows e anuncia montaria em touros

A organização do Franca Rodeo Music divulgou no último fim de semana a programação oficial de shows da edição 2025, que será realizada entre os dias 25 e 27 de setembro, em Franca. Além das atrações musicais, o evento também confirmou a competição de montarias em touros.

Entre os nomes confirmados, estão artistas consagrados da música sertaneja, além de representantes de outros gêneros que prometem agradar diferentes estilos de público. A grade artística contempla do sertanejo romântico ao universitário, passando pelo pagode e eletrofunk, reunindo artistas que estão entre os mais ouvidos do país.

Após a primeira edição do FRM, em 2024, por meio da iniciativa privada, os organizadores garantem que o evento está consolidado no calendário da cidade. “Estamos empolgadíssimos”, declarou Matheus Calil, do Viola Show, um dos responsáveis pela produção do rodeio.