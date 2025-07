Franca terá cidade inteligente com e-commerce e moradias

O condomínio empresarial foi concebido para oferecer infraestrutura de qualidade, com controle de acesso, sistema de segurança 24 horas, ampla área para manobras de caminhões, docas de carga e descarga, avenidas largas com 24 metros de largura, estacionamento para colaboradores e visitantes, gestão compartilhada de resíduos e serviços de manutenção contínua. Também haverá áreas de apoio com refeitórios, vestiários, salas de reunião e ambulatório, além de espaços de convivência e descompressão ao ar livre, com pistas de caminhada e ciclovias ao redor de todo o complexo.

O projeto, que tem no total mais de 1,3 milhão de metros quadrados de área loteável, será executado em cinco fases. A primeira delas é o Eixo Empresarial , com obras de terraplanagem previstas para início dentro de dois meses, ainda em setembro. Nessa etapa, começarão a ser desenvolvidos quase 400 mil m² para implantação de galpões logísticos e de e-commerce, voltados a empresas dos setores de alimentos e bebidas, logística, distribuição, comércio digital, data centers e indústrias secas (não poluentes).

Localização é outro trunfo estratégico do projeto. A Smart City Franca será margeada pelas rodovias Ronan Rocha/Fábio Talarico (SP-345), com conexões diretas aos principais corredores logísticos que ligam Franca às regiões de Barretos, São José do Rio Preto, Pereira Barreto e Campo Grande (MS), além de Passos, Divinópolis, Betim, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Vitória (ES) e Bahia. Também está ao lado do acesso à própria rodovia Cândido Portinari e suas ligações, via Anhanguera, para Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo.

O empreendimento está a 10 minutos do aeroporto de Franca, a 15 minutos do Centro, a poucos quilômetros do distrito industrial e a apenas 5 minutos do Franca Shopping e do Hospital São Joaquim Unimed.