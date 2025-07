Franca vive uma nova era na saúde com obras e ações estruturais

A Prefeitura de Franca vem protagonizando um novo capítulo na história da saúde pública do município. Por meio de obras estruturantes e iniciativas focadas em acolhimento, acesso e qualidade, a administração municipal investe de forma consistente em ações que já começam a transformar a realidade da população.

Entre os marcos mais expressivos desse movimento está a construção do Hospital Público Estadual de Franca. Em fase final de acabamento, o novo hospital representa a realização de um sonho histórico. Com estrutura moderna e voltada ao atendimento humanizado, a unidade será referência para atendimentos de média e alta complexidade, com centenas de leitos, centro cirúrgico, UTIs, serviços diagnósticos e mais de 15 especialidades médicas. A gestão será feita por meio de uma Parceria Público-Privada, ampliando a capacidade da cidade de oferecer serviços especializados com eficiência e qualidade.

Outro avanço importante é o novo Núcleo de Gestão Assistencial (NGA), cujas obras estão aceleradas na região sul da cidade. O novo equipamento ampliará a oferta de atendimentos especializados, incluindo saúde auditiva, mental, geriatria, diagnóstico por imagem e distribuição de medicamentos. A nova estrutura, planejada para acolher com dignidade, contará com mais de 30 consultórios e será um importante polo descentralizado de cuidado com a população.

Saúde mental e inclusão: atenção ampliada e especializada

Ao lado do NGA será construído o novo CAPS Infantil, Centro de Atenção Psicossocial voltado para crianças e adolescentes. O projeto, já em fase de licitação, vai garantir um ambiente moderno, acolhedor e funcional para o tratamento em saúde mental da população infantojuvenil. Com salas de atividades individuais e coletivas, espaço lúdico e estrutura completa para reabilitação, o CAPS Infantil vai ampliar a rede de cuidado especializado com foco humano e terapêutico.

Outro ponto de destaque é a criação do Centro de Referência do Autismo. O edital para implantação já foi publicado e prevê um espaço com atendimento multidisciplinar e especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A proposta é oferecer serviços integrados de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, psicopedagogia e terapia ocupacional, além de promover a inclusão, a autonomia e o fortalecimento do vínculo com as famílias. A iniciativa terá ainda parceria com a Secretaria de Educação, para garantir o acompanhamento e o apoio aos alunos com TEA na rede municipal.

Mais conforto na saúde básica e cuidado com a mulher

Na atenção primária, a Prefeitura também avança com o programa Minha Nova UBS. Diversas Unidades Básicas de Saúde estão sendo construídas ou reformadas, como as unidades Esmeralda/Peres Elias e Palma, além da nova UBS da Vila Terezinha, que substituirá a anterior, já em obras. A unidade do bairro Aeroporto também será totalmente reformulada. Todas essas ações visam modernizar a infraestrutura, melhorar o acolhimento e garantir melhores condições de trabalho aos profissionais da rede básica.

A saúde da mulher também é prioridade. Com o programa Mais Consultas, a Prefeitura ampliou a oferta de atendimentos ginecológicos por meio de uma rede credenciada, facilitando o agendamento via WhatsApp e aumentando o número de mulheres atendidas. A medida reforça a importância da prevenção e fortalece o cuidado com a saúde feminina.

Mais do que obras, a Prefeitura de Franca entrega um novo tempo para a saúde pública da cidade. Os investimentos em infraestrutura, especialização e acolhimento mostram o compromisso com uma gestão voltada às pessoas, que entende que dignidade começa pelo acesso justo e de qualidade aos serviços essenciais.

Para acompanhar essas e outras ações, basta seguir os perfis oficiais da Prefeitura de Franca nas redes sociais.