Líder de louvor Jair Costa Junior morre aos 61 anos em Franca

É com grande pesar que familiares, amigos e membros da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) Estação, em Franca, se despedem de Jair Costa Junior, de 61 anos, que faleceu na última sexta-feira, 11. Jair era líder do ministério de música da igreja e muito querido pela comunidade evangélica local, onde era reconhecido por sua dedicação, fé e talento musical.

Segundo informações da família, Jair havia passado recentemente por uma cirurgia simples e já estava em fase de recuperação. No dia do falecimento, ele retornava para casa após retirar os pontos do procedimento quando passou mal. Foi socorrido na UPA, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Casado há mais de 30 anos, Jair deixa dois filhos. Ele era considerado por muitos como um exemplo de fé, humildade e alegria, tendo marcado gerações com sua atuação no louvor da igreja, especialmente na sede do ministério liderado pela pastora Miriam de Carvalho.