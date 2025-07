Franca tem mais de 240 vagas de emprego; veja como se candidatar

Franca está com diversas oportunidades de emprego abertas nesta semana. Ao todo, mais de 240 vagas foram divulgadas entre instituições educacionais da cidade e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). As ofertas abrangem desde cargos na área da educação infantil até funções operacionais e comerciais em diferentes setores.

Educação infantil: processos seletivos abertos

Três instituições ligadas à educação anunciaram novos processos seletivos para contratação imediata. Embora não se tratem de concursos públicos, os processos seguem princípios de transparência e legalidade, conforme a Lei Federal nº 13.019/2014.

Estrada de Damasco: oferece duas vagas para Educadora, com exigência de licenciatura em Pedagogia e carga horária de 44 horas semanais. Inscrições de 14 a 18 de julho, exclusivamente por e-mail: crecheestradadedamasco@gmail.com. É necessário enviar o currículo atualizado.

CEI Santa Clara – Joaquim Franco da Rocha: recebe documentos de 11 a 20 de julho. Há uma vaga para Educador de Apoio Pedagógico em Educação Especial, com salário de R$ 2.495 + benefícios. Exige-se formação em Magistério ou Pedagogia e experiência comprovada.

Uni-FACEF: abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor na área de Matemática Aplicada. Requisitos incluem licenciatura em Matemática e especialização na área. Inscrições vão até 28 de julho, com edital disponível no site da universidade, (clique aqui).

PAT Franca: 242 vagas disponíveis

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Franca também divulgou novas vagas nesta quinta-feira (11). As oportunidades contemplam candidatos com ou sem experiência e formação a partir do ensino fundamental incompleto.