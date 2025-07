Carro pega fogo e fica destruído na zona sul de Franca

Na noite desta sexta-feira, 11, um veículo Chevrolet Kadett foi completamente consumido pelas chamas na avenida São Vicente, localizada na zona sul de Franca. O incêndio chamou a atenção de moradores da região, que relataram ter visto o carro pegar fogo muito rapidamente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local para conter o fogo. No entanto, ao chegarem, o veículo já estava totalmente destruído pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

Segundo relatos de testemunhas, há suspeitas de que o incêndio tenha sido criminoso. No entanto, até o momento, as causas do fogo permanecem desconhecidas. O caso será investigado pelas autoridades para apurar se houve ação intencional ou se o fogo foi provocado por alguma falha mecânica ou elétrica.