Dupla ateia fogo em loja de presentes no Jardim Noêmia; VEJA

A loja fica na rua José Deocleciano Ribeiro, próximo à avenida São Vicente. Segundo o proprietário, ele decidiu passar a noite no local após perceber a movimentação suspeita de um homem em um campo de futebol próximo.

Duas pessoas foram flagradas por câmeras de segurança ateando fogo na porta de uma loja de presentes no Jardim Noêmia, em Franca , durante a madrugada desta sexta-feira, 11.

As imagens das câmeras mostram o momento em que dois indivíduos se aproximaram, jogaram algo no chão e atearam fogo. As chamas chegaram a se formar, mas foram contidas pela porta de vidro da fachada e se apagaram sozinhas, sem causar grandes danos.

O proprietário contou que não sabe o que teria motivado a tentativa de incêndio.