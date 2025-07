Pensão pega fogo no Centro de Franca nesta sexta-feira

Uma pensão na rua General Osório, no Centro de Franca, pegou fogo na tarde desta sexta-feira, 11, após um possível curto-circuito em um chuveiro.

Segundo relato de uma moradora que estava no local no momento do incêndio, ela foi salva por moradores que viram as chamas saindo.

"Foi tudo muito rápido. Estava no banho e me chamaram. Saímos correndo e avisamos todo mundo. Em poucos minutos, os quartos já estavam tomados pela fumaça", contou Maria da Conceição, que mora no local.