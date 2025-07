‘A contagem dos sonhos’

Vejo de forma diferente. Acho que a autora conseguiu costurar com sutileza as sagas individuais e conferir à obra status de romance ao criar laços de amizade, parentesco, trabalho e até, às vezes, alguns antagonismos entre as personagens. Para expor os vínculos entre essas mulheres, que poucas vezes ocupam o mesmo espaço físico, usou na medida certa o artifício da comunicação on line, que as mantém conectadas e também sinaliza a herança dos novos tempos pós-Covid. Tal sinalização, que aparece já primeiros parágrafos, deixa entrever o estilo onde a escrita clara, bela e poderosa espelha a profundidade emocional e as percepções refinadas da autora sobre experiência feminina.

Ainda sob o aspecto da conexão das partes, considerei original a apresentação das personagens logo no início e os episódios consecutivos preenchendo vácuos abertos de propósito pela autora. Vozes e histórias chuleadas acabam passando em algum momento pela acidentada vida amorosa das mulheres, o que leva ao avanço do enredo. Como um todo, o romance tem na quinta parte seu epílogo com considerações de Chiamaka. O fim retoma o início, técnica muito usada em obras literárias contemporâneas.

Chiamaka é prima de Omelogor, ambas são amigas de Sikora, mas é aos poucos que o leitor é informado sobre isso. Nigerianas de classe média alta, envolvem-se com Kadiatou, guineense que trabalha na casa da primeira. Kadiatou é, sem dúvida, dentre as mulheres, a que mais toca emocionalmente o leitor por conta do seu sofrimento que começa na infância, das adversidades que precisa enfrentar ao tentar se integrar em outra cultura, da sua pungente humanidade exposta em minúcias. Na rica ‘Nota da autora’, no final da obra, Chimamanda explica a gênese de Kadiatou, nascida de uma história real que esteve nas manchetes dos mais importantes jornais norte-americanos e europeus em 2011. Na época, uma imigrante africana, Nafissatou Diallo, que trabalhava como camareira num hotel cinco estrelas de Nova York, foi parar no noticiário porque acusou um hóspede importante, Dominique Strauss-Khan, diretor do Fundo Monetário Internacional, de agressão sexual.