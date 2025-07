Ana deve morrer

Qualquer forma de amor é entrega. Quem ama desapega, controlar pode levar à insanidades. Amar também é perder-se, esvaziar-se do já conhecido sabendo não haver restituição. Experimentar certo vazio preenchido com sentimento novo. Amar não exige condições, afeto não é produto que se compra: é troca humana em breve momento. Uma janela compartilhada para o mundo. Amar pode ser perder-se um pouco na história do outro, viver por um momento a narrativa de vida alheia. Esse conto foi originalmente publicado no meu livro Quando permitir a maré, pela Editora Patuá com apoio da Lei Paulo Gustavo. É com afeto, talvez amor, que lhe entrego a difícil e breve história da paixão de Ana.

Ana, então, já padecia de devoção ressentida. Perguntava distraída se sentiria o sangue de Cristo caso mordesse o corpo esquartejado recomposto no glúten. Bate na boca e peça perdão, e limpa esse grão de amido sagrado na sua boca suja. Convenhamos, a vida não é certa como uma linha reta nem justa. A puberdade encontrou a menina epilética. Os médicos não souberam afirmar, e não há registro na literatura médica, se o sistema nervoso em curto atrofiou suas pernas resultando em paralisia.

Do sonambulismo à distrofia muscular degenerativa foi um passo, mas nada pode comprovar a ligação entre os estados fluidos da intuição aos músculos rígidos do corpo sem função. Podia contar isso diferente, mas sem efeito. Certamente quem analisa também julga as escolhas que o outro faz; antes, vá viver a vida alheia e volte com moral mais justa. Nesse isolamento que não é exatamente uma escolha, Ana escreveu muitas histórias em seu diário. Ávida gerou e pariu famílias de faunos, ninfas, duendes, mulas sem cabeça com chifres enormes e outras bestas com a aparência de pessoas normais como professores, pais e padres.

Ela dispôs na vastidão do silêncio o barulho constante morador da sua mente. Precisava apaixonar-se pela vida que nunca teria. Para o rapaz da farmácia escreveu: ele tem na forma o apelo irresistível de um deus solar que habita alturas e na alma a deformação típica que a pressão atmosférica confere aos grandes peixes deformados que vivem com pouquíssima luz no fundo lamaçal dos rios. Mas não chegou a entregar, Ana morre hoje sem saber do amor correspondências. Enquanto Ana morre, busquemos encanto na imperfeição.