Hoje não vou me deixar para trás

Em “preto e branco e poético” vamos falar de solitude, solidão e silenciamento, vamos falar do que realmente importa quando ninguém está perto. Condicionamento e comodismo, vamos falar de coragem. O grande problema de se permitir silenciar é que você começa a acreditar que não tem nada a dizer. Quando foi que começamos a chamar de paz aquilo que nos silencia? Vamos conversar?

Conversando sobre relacionamentos com uma cliente do salão que também é minha amiga, me peguei dizendo dizendo: “estou curada, aprendi viver na minha companhia de tal modo que acredito nunca mais ter alguém na minha vida“. Agora, me observando enquanto escrevo, percebo que a minha resposta é sempre a mesma quando o assunto é relacionamento, que tornou-se automático. Então vasculho dentro de mim. É importante nos fazermos as perguntas difíceis e talvez ampliar possibilidades para sair da inércia em que estamos. Com a coragem necessária, me olhei e me perguntei: eu te machuquei?

Antes de comentar a reposta que tive do meu eu mais profundo, se eu pudesse te dizer algo hoje seria: aprenda a ficar sozinha. Não o tempo todo, mas o suficiente para não ser alguém que se desaponta ao menor sinal de solidão. Aprenda a ficar em silêncio. Você não precisa de tantos amigos como você imagina ou como nos impõem as redes sociais. Você não precisa de quem não quer estar ao seu lado. É certo que nascemos e morremos um ser único, cada qual com suas singularidades, mas também é certo que “o real não está na saída nem na chegada, ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” como disse Guimarães Rosa. Por isso, curta mais a jornada, passe um final de semana com você mesma e dê uma trégua à essa necessidade imperativa de pertencer à alguém. Sabe a segurança que tanto procura? Só você mesma pode te dar. Cante sozinha, ria de si mesma. Mude o cabelo e se leve para jantar. Eu sei que ficar sozinha pode parecer assustador, mas acredite: se você não encontrar paz na solitude, ficará sempre dependente nas mãos da boa vontade alheia.