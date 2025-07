Nova joia de Franca é destaque na seleção brasileira sub-15

Ele é mais um que deixou Franca para mostrar seu talento com as bolas nos pés. José Henrique Soares Gomes, de 15 anos, é o camisa 10 da seleção brasileira sub-15. O garoto, que pertence ao Athletico-PR, já é apontado como uma nova joia do futebol brasileiro.

Morador no Parque Progresso, bairro da zona Sul de Franca, de uma família humilde, José enfrentou dificuldades para poder se locomover para treinar, mas encontrou apoio nos dirigentes e colaboradores da escolinha Dente de Leite. Seu treinador na época, Júnior Silvério lembra que a escolinha ofereceu apoio a José também fora de campo. “Apesar de demonstrar uma grande qualidade desde cedo, que é mérito totalmente dele, a escola Dente de Leite teve uma importância fundamental na sua formação. Acreditamos no seu potencial desde cedo e estivemos sempre presentes, sempre ao seu lado dele”, conta.

Juninho disse que procurou aprimorar as qualidades de José oferecendo treinos profissionalizados. “Sempre buscando desenvolver cada dia mais o talento que ele já demostrava”.