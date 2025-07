A cidade de Franca será o palco de um dos eventos mais aguardados pela comunidade do Jiu-Jitsu nacional. No dia 23 de agosto de 2025, a Faculdade de Direito de Franca (FDF) sediará a Masterclass de Arbitragem com Muzio de Angelis, um renomado árbitro brasileiro com atuação tanto nacional quanto internacional. Destinado a alunos, atletas, professores e árbitros, o curso tem como objetivo capacitar e atualizar os participantes sobre as regras e o sistema de pontuação da CBJJ/IBJJF, instituições de referência mundial no Jiu-Jitsu esportivo.

Expectativa

O evento visa fortalecer a base técnica e aumentar a presença do interior paulista nas arbitragens dos principais campeonatos do país e do mundo. A expectativa é reunir praticantes da região em uma imersão prática e teórica de alto nível, com a carisma e experiência de Muzio, que trará os bastidores da arbitragem profissional para o tatame da FDF. Para mais informações sobre inscrições, acompanhe os canais oficiais do evento no Instagram @i.9cast e garanta sua vaga neste dia histórico para o Jiu-Jitsu em Franca.