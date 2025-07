A ONG é hoje “Luz de Lô”. Mas eu convivia mesmo muito com a então diretoria – com quem eu estava sempre em contato (via “chefe”/coordenadora e minha particular amiga Fátima Pires. Ela cá está, em destaque merecido do colunista nesta foto i-nes-que-cí-vel. Saudade de tudo e de todos. Saudade das atividades ali empreendidas e extra localmente falando, comentando e nunca mais esquecendo o famoso “Baile das Fraldas”, no qual muitos se divertiam e muitos colaboravam e prestigiavam. No enooorme Castelinho tudo rolava positivamente (e muito elogiadamente/aqui me refiro aos ainda até hoje vivos e aos saudosos também). Foi um tempo de indeléveis marcas, gratíssimas recordações. Um tempo que ficou na história e fez morada em nossos corações. Então... até barraca era montada em cada novo Arraiá Difusora. Tudo realmente unforgetable. Marcou a história francana. Indelevelmente! Saudades! Muitas!

Totalmente Unforgetable

Por exemplo. Com relação ao disputado Baile das Fraldas, faço hoje estampar a foto de duas presenças produzidíssimas: Célia Queiroz e Gracita Salerno. E eu diria até transpirando felicidade, alegria, satisfação, no referido evento.

Maravilhoooso