Caminhão perde freio e passa sobre tórax de mecânico em Franca

Um grave acidente de trabalho foi registrado em uma oficina de caminhões localizada na rua Alameda das Figueiras, no Parque das Árvores, em Franca, na manhã desta sexta-feira, 11. Um caminhão perdeu o freio, enquanto um mecânico realizava reparos embaixo do veículo.

De acordo com as primeiras informações, o mecânico estava deitado sob o caminhão quando o freio se soltou inesperadamente. Ele ainda tentou rolar para fora da área de risco, mas não teve tempo suficiente. A roda traseira do caminhão passou sobre o tórax da vítima, causando ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas imediatamente. Os bombeiros chegaram ao local com rapidez e realizaram o primeiro atendimento emergencial, encaminhando o trabalhador com urgência para a Santa Casa de Franca.