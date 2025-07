Tocha elétrica: poste explode e assusta moradores em Franca

Um poste, no Jardim Panorama, em Franca, explodiu e pegou fogo na noite dessa quinta-feira, 10. O episódio assustou moradores, que registraram o momento. Apesar do susto, ninguém se feriu.

O ocorrido, segundo disse o pespontador Guilherme Henrique de Oliveira, de 21 anos, começou por volta das 18h30. De acordo com o jovem, teria ouvido dois estouros e, no segundo, ouviu a explosão. Logo na sequência, o topo do poste foi tomado por chamas.

A região ficou sem energia por algumas horas, segundo Guilherme, o que foi solucionado por volta das 20h, quando a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) chegou ao local e realizou o reparo da fonte de energia.