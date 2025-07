Cães que vivem em terreno serão castrados nesta sexta-feira

A jovem visita os cães diariamente, garantindo alimentação, abrigo e segurança, além de outros vizinhos do terreno brincarem e darem carinho. Para viabilizar a castração, ela organizou a logística da cirurgia e precisou, inclusive, fixar uma placa no portão do terreno pedindo para que ninguém alimentasse os animais nessa quinta-feira,10, pois precisavam estar em jejum pré-operatório.

Lorena Brito, jovem fisioterapeuta, se comoveu com a situação e, desde então, tem feito o possível para garantir dignidade aos animais. “Eu faço com o coração, como se fossem meus. Na verdade, já é assim que eu sinto”, afirma emocionada.

Após comoverem moradores com o abandono e o risco de um incêndio no terreno onde vivem, os quatro cachorros resgatados no bairro Vila Santa Maria , em Franca, ganharam uma nova chance. Eles serão castrados nesta sexta-feira, 11, depois de esforços de uma moradora da região que decidiu cuidar deles como se fossem seus.

Mas Lorena faz questão de deixar claro: só pediu o jejum por conta da cirurgia — nos demais dias, ela mesma garante comida, água e carinho. “Estou me doando ao máximo por eles, não é para aparecer. Faço com prazer, com amor mesmo!”

Os cães ficaram expostos a maiores perigos durante um incêndio registrado no terreno com eles ainda lá dentro. A situação gerou revolta e comoção nas redes sociais, e muitas pessoas chegaram a ameaçar invadir o local para retirar os animais à força. Lorena, no entanto, assumiu os cuidados com responsabilidade, sempre zelando pelo bem-estar dos cães.

“Não quero que pensem que estou fazendo o mínimo. Eu faço por eles o que faço pelos meus”, concluiu a fisioterapeuta.