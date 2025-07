Mega da Virada: prêmio de São José continua em disputa judicial

Segundo a denúncia, o ex-secretário reuniu 44 pessoas para um bolão coletivo, mas usou o dinheiro arrecadado para formar um segundo bolão com apenas nove cotas, deixando os demais de fora. Essas nove cotas foram justamente as que ganharam o prêmio milionário.

No entanto, a disputa pelo prêmio virou caso de Justiça e já se arrasta há mais de dois anos e meio. Um grupo de 35 pessoas, que alega ter participado de um outro bolão, entrou com ação judicial reivindicando parte do dinheiro. A confusão envolve um ex-secretário municipal, que teria sido o organizador das apostas.

Em 31 de dezembro de 2022, a Caixa Econômica Federal, por meio das Loterias Caixa, sorteou a Mega da Virada com o maior prêmio da história até então: R$ 541.969.966,29. Cinco apostas em todo o país dividiram a bolada, entre elas um bolão de São José da Bela Vista , com nove participantes, que levou R$ 108.393.993,26 – cerca de R$ 12 milhões para cada um.

“Ele (supostamente o secretário municipal da cidade) chamou a gente pra participar do bolão no dia 20 de dezembro. Foram 44 pessoas incluídas no bolão. Tem gente da cidade inteira. Pegou o dinheiro de todo mundo e fez o jogo. Nisso, ele fez nove cotas separadas com o mesmo dinheiro dos 44”, relatou um dos apostadores que ficou de fora da divisão do prêmio, em entrevista ao Portal GCN/Rede Sampi, na época.

Um boletim de ocorrência foi registrado e, posteriormente, o caso foi parar na Justiça. A Caixa Econômica Federal informou que todas as nove cotas ganhadoras já foram sacadas nas agências, e que, legalmente, só é considerado ganhador quem possui o bilhete de comprovação da aposta.

Na tentativa de garantir o valor, dois pedidos de bloqueio dos prêmios pagos foram feitos à Justiça. No entanto, o juiz entendeu que não havia elementos suficientes para congelar os valores. O processo agora está na fase de manifestação: dez apostadores dos 35 (nem todos entraram na Justiça) que se dizem lesados devem apresentar provas de que participaram do bolão legítimo.