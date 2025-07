Santa Casa de Franca alerta para aumento de doenças respiratórias

Com a chegada do inverno, os hospitais registram um aumento significativo na procura por atendimento devido às típicas doenças respiratórias da estação, como gripe (Influenza), resfriados, crises de asma, bronquiolite, pneumonia e sinusite. Segundo dados recentes do Ministério da Saúde, entre janeiro e maio de 2025, o Brasil já notificou 3.079 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo vírus Influenza A (H1N1), representando um aumento preocupante de 4,3% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O pneumologista do Grupo Santa Casa de Franca, Dr. Ciro Botto, explica que as condições climáticas típicas do inverno - com baixas temperaturas e ar mais seco - criam o ambiente ideal para a circulação de vírus e bactérias, aumentando significativamente os casos de infecções respiratórias. Entre as principais enfermidades desta época, a gripe causada pelos vírus Influenza A (incluindo as cepas H1N1 e H3N2) e B se destaca por seus sintomas intensos como febre alta, dor no corpo, tosse seca, dor de garganta e cansaço extremo, podendo evoluir para complicações graves como pneumonia e SRAG.

Além da gripe, os resfriados comuns, causados principalmente por rinovírus, também se tornam mais frequentes, apresentando sintomas como coriza, espirros e congestão nasal. Outro problema comum são as crises de asma, que tendem a piorar com o ar frio e seco, levando a sintomas como falta de ar, chiado no peito e tosse persistente em pacientes asmáticos.

O especialista destaca a importância de reconhecer quando buscar atendimento. “Casos leves podem ser acompanhados em casa ou em unidades básicas, mas sintomas como febre persistente, dificuldade para respirar, dor no peito, confusão mental ou queda da saturação exigem a procura de um médico imediatamente”, orienta.

Embora muitos casos possam ser tratados em casa com repouso e medicamentos sintomáticos, Dr. Ciro Botto enfatiza a importância de reconhecer os sinais de alerta que indicam a necessidade de procurar atendimento médico imediatamente. Entre esses sinais estão febre alta persistente por mais de três dias, dificuldade para respirar ou falta de ar, dor no peito, confusão mental ou sonolência excessiva, e alterações na coloração dos lábios ou unhas, que podem indicar baixa oxigenação no sangue.

Para reduzir os riscos de contrair essas doenças, o médico recomenda algumas medidas preventivas essenciais. A vacinação contra a gripe continua sendo a forma mais eficaz de prevenção, especialmente para os grupos de risco. Medidas simples como lavar as mãos com frequência ou usar álcool em gel, evitar aglomerações e ambientes fechados, manter os espaços bem ventilados, usar máscara quando apresentar sintomas respiratórios, além de manter uma boa hidratação e alimentação balanceada, podem fazer grande diferença na proteção contra essas doenças.

O Grupo Santa Casa de Franca reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce durante os meses mais frios do ano. Com cuidados básicos e atenção aos sintomas, é possível reduzir significativamente as complicações e garantir uma passagem mais saudável pelo inverno para toda a população. Ao primeiro sinal de sintomas persistentes ou que indiquem gravidade, a orientação é procurar imediatamente um serviço de saúde qualificado para avaliação médica adequada.