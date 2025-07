Rodoviária e Poliesportivo terão shows neste fim de semana

O projeto Música ao Alcance de Todos promete animar o fim de semana em Franca com três apresentações gratuitas em espaços públicos. A programação começa nesta sexta-feira, 11, das 16h às 18h, na Rodoviária, com o show do cantor Eduardo Ribeiro.

No sábado, 12, a música continua no Complexo Poliesportivo, com a apresentação de Paulo Gimenes, das 9h30 às 11h30. No domingo, 13, no mesmo horário e local, será a vez do Duo Vox animar o Poliesportivo, encerrando a sequência de apresentações do fim de semana.

O projeto é uma realização da Secretaria de Esporte e Cultura, em parceria com o ITC (Instituto Três Colinas), com o objetivo de valorizar artistas da cidade e oferecer ao público momentos de lazer e cultura em locais de grande circulação.