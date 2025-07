Campanha do Agasalho entra em reta final; veja onde doar

Com a proposta de aquecer o inverno de quem mais precisa, o Fussol (Fundo Social de Solidariedade) segue intensificando a Campanha do Agasalho em Franca. Com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”, a ação reúne doações de roupas, agasalhos, calçados e cobertores em bom estado, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social e instituições cadastradas.

A campanha conta com 64 pontos de arrecadação distribuídos por toda a cidade. Os locais incluem escolas municipais, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, laboratórios, comércios e unidades da Polícia Militar. A coleta acontece até o dia 31 de julho.

Segundo a presidente do Fussol, Cynthia Milhim Ferreira, além das peças de roupas e calçados, cobertores novos ou usados também são bem-vindos. “É essencial que tudo esteja em boas condições de uso. Cada item doado representa um gesto de solidariedade que pode fazer muita diferença para quem enfrenta o frio sem proteção”, afirmou.