Casal nega abandono de cachorro e diz que foi um mal-entendido

O caso do cachorro deixado no Parque dos Coqueiros, em Franca, nesta quinta-feira, 10, ganhou um novo capítulo. Um casal, que se apresentou como tutor do animal, afirmou que tudo não passou de um mal-entendido.

Imagens de uma câmera de segurança mostram que o animal foi deixado na rua Patrocínia Oliveira Carvalho por duas pessoas que estavam em uma moto e saíram logo em seguida. O cachorro correu atrás do veículo.

