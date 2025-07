Homem abre porta e derruba garupa de moto em Franca; ASSISTA

Uma mulher de 61 anos ficou ferida na tarde desta quinta-feira, 10, após cair da moto em que estava na garupa. Ela foi derrubada quando a porta de um carro foi aberta repentinamente, na rua Ângelo Melani, no prolongamento da Vila Santa Cruz, em Franca.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Nas imagens, a moto subia a rua no sentido Centro quando, sem qualquer sinal de atenção, o passageiro de um carro estacionado abriu a porta.

A moto é atingida, e a mulher foi arremessada e caiu no meio da via. Ela bateu em outro carro que transitava simultaneamente com a moto antes da queda.