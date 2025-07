Jovens do DF também são lesados por agência de viagens de Franca

Além dos 29 peregrinos de Ribeirão Preto que tiveram a viagem cancelada, um grupo de 30 jovens católicos de Taguatinga do Sul, no Distrito Federal, também sofreu prejuízo com a agência Kairós Viagens e Peregrinações, sediada em Franca. Eles planejavam viajar para Roma, na Itália, no fim de julho, para participar do Jubileu da Juventude — um encontro internacional de jovens com o Papa.

Ao todo, o grupo do Centro-Oeste do país desembolsou cerca de R$ 540 mil no pacote, que incluía passagens aéreas, hospedagem e roteiro religioso. Os jovens vinham se preparando havia dois anos para realizar o sonho: organizaram vendas de bolos, doces e eventos para arrecadar parte do dinheiro. Alguns pagaram à vista, enquanto outros parcelaram no cartão.

Na última semana, porém, foram surpreendidos por um comunicado da empresa informando que não teria “disponibilidade financeira para arcar com os custos do contrato”. A mesma situação ocorreu com outros peregrinos do Paranoá, também no Distrito Federal, e com os fiéis de Ribeirão Preto que haviam contratado os serviços da Kairós.