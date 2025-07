Gaeco apreende mais de 30 mil embalagens de agrotóxicos em Franca

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público, juntamente com a Polícia Militar, deflagrou uma das maiores operações contra falsificação de agrotóxicos já registradas no Estado de São Paulo. A ação ocorreu na noite de terça-feira, 8, em Franca, e resultou na apreensão de mais de 30 mil embalagens que seriam utilizadas para comercialização ilegal de defensivos agrícolas.

A operação foi realizada simultaneamente em quatro locais distintos da cidade. Em uma das propriedades, uma chácara, os agentes encontraram frascos, rótulos, tampas, todos prontos para distribuição no mercado clandestino.

Entre os materiais apreendidos, estão: