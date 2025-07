Espetáculo no Sesi conscientiza sobre pessoas em situação de rua

A história retrata um homem em situação de rua cheio de fantasias e muito criativo. Ele busca dar novos significados a objetos que, até então, seriam descartados. O homem conta com uma cachorra chamada Sacola como sua companheira, além de amigos imaginários.

A primeira sessão ocorre nesta sexta-feira, 11, às 14h30. Já no sábado, 12, o horário de início está previsto para as 17h. A reserva dos ingressos pode ser realizada pelo site Meu Sesi.

O Sesi Franca recebe, neste fim de semana, o espetáculo infantil “Ilhado”, da Companhia LaMala. A exibição será realizada no Teatro do Sesi, sendo aberta ao público e gratuita.

Com intuito de trazer reflexão e visibilidade para as pessoas em situação de rua, a peça é abordada por meio de linguagem circense, teatro físico e de bonecos, com atos intuitivos que revelam habilidades diversas e técnicas variadas.

A classificação indicativa é livre e o espetáculo tem duração de 50 minutos.

Serviço

Ilhado - Cia. LaMala